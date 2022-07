Russell Crowe con la famiglia al Colosseo: "Ho portato i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio". Guarda le foto

Russell Crowe è tornato a Roma. A 22 anni di distanza dall'uscita del capolavoro di Ridley Scott il "gladiatore" ha deciso di tornare a Roma in vacanza con la sua famiglia.

È da più di una settimana che il grande attore australiano, attualmente al cinema nei panni di Zeus in Thor Love And Thunder, si trova in vacanza nella Capitale e ne ha approfittato per portare la fidanzata Britney Theriot e la famiglia a visitare i luoghi più belli e affascinanti della città.

Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo — Russell Crowe (@russellcrowe) July 18, 2022

“Sto portando i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio” è la didascalia che accompagna una delle foto più divertenti pubblicate da Crowe davanti al Colosseo. L'Anfiteatro Flavio è solo una delle tappe del viaggio che hanno toccato negli scorsi giorni anche il Pantheon e la Fontana di Trevi che ha definito come uno dei suoi "luoghi preferiti nell'universo".

One of my favourite places in the universe pic.twitter.com/L0ChKpWu7Y — Russell Crowe (@russellcrowe) July 18, 2022

Che bel cielo pic.twitter.com/OaGkGMpm98 — Russell Crowe (@russellcrowe) July 14, 2022