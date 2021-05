Quella volta in cui Russell Crowe e Sting uscirono a bere e si ritrovarono in un locale per scambisti. L'attore: "poesia"

L’attore Russel Crowe, celebre soprattutto per il suo ruolo da protagonista per Il Gladiatore, ha ripercorso su Twitter il ricordo di una serata passata in compagnia di Sting, a Dublino, nel 2007.

Ripostando l’immagine dello stadio Croke Park, Crowe ha scritto: “La sola e unica volta in cui sono stato a Croke Park è stato per vedere i Police in concerto. Volai lì direttamente da Londra. Ero seduto su una cassa da roadie, a lato del palco. Fantastico”.

La parte migliore della serata, però, fu il post concerto, a quanto pare. L’attore australiano, infatti, si incontrò con Sting e i due andarono in un pub, per bersi una pinta. Peccato che nessuno sapesse che ci fosse in corso una serata per scambisti.

“Dopo il concerto – continua Crowe sempre su Twitter – mi sono incontrato con Sting, per una pinta, in un pub a caso. All’insaputa di entrambi, era la serata scambisti. Poesia”. Incalzato dagli utenti a dire di più, l’attore ha però ammesso di non aver partecipato attivamente, perché era di fretta e la moglie era in città: “Avrei preso il jet da lì a poco, una pinta era tutto ciò che mi era concesso. Ero anche sposato. E… mia moglie era con me… e i bambini ci aspettavano a casa… così… poesia di un altro tipo”, per poi concludere con una dichiarazione d’amore nei confronti della città irlandese: “La gente mi chiede perché io ami Dublino, io chiedo ‘Quanto tempo avete?”.

The one & only time I ever went to Croke Park was to see The Police in concert.

Flew in from London.

Sat on a road case on the side of stage. Brilliant.

Post gig, met up with Sting, for 1 pint, random pub.

Unbeknownst to any of us it was Swingers night.



Poetry. https://t.co/bnKe5gtPIb — Russell Crowe (@russellcrowe) May 14, 2021

Ai tempi, Russel Crowe era sposato con l’attrice australiana Danielle Spencer. I due, separati dal 2018, hanno due figli Charles e Tennyson.