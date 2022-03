Quentin Tarantino racconta i suoi esordi nel negozio di videocassette a Hollywood: "Guardavo film fino alla nausea"

Prima di diventare il regista più rock’n’roll di Hollywood e stupire il mondo negli anni 90 con i suoi due primi film, Le Iene e Pulp Fiction, Quentin Tarantino, nato in Tennessee nel 1963 e cresciuto a Los Angeles, è stato molte cose: operaio in un’industria aeronautica, addetto ai biglietti in un cinema a luci rosse (il Pussycat Theater di Torrance), studente di teatro alla James Best Theatre Company e fanatico di cinema in cerca di un’occasione.

Il suo primo lavoro a Hollywood è quello di assistente di produzione di un video di body building di Dolph Lundgren nel 1986 intitolato Maximum Potential, ma come ha detto lui stesso l’esperienza più formativa per la sua carriera di regista è stata lavorare per cinque anni da Video Archive, il più imporante negozio che affitta videocassette a Manhattan Beach, frequentato anche da sceneggiatori, registi e aspiranti attori.

Uno di questi, il suo amico Danny Strong, che poi è diventato famoso nella serie Buffy L’Ammazzavampiri, ha ricordato: «Quentin sapeva tutto, era una vera enciclopedia del cinema e stava ore a parlare con i clienti per convincerli a guardare i film giusti». Quentin ha spiegato: «Non ho mai cercato di imporre i miei gusti e le mie preferenze, mi concentravo soprattutto ad ascoltare e capire cosa piacesse ad ogni persona che entrava». È così, restando immerso nel mondo dei film senza mai fermarsi e con l’aggiunta delle lezioni di teatro, i corsi di sceneggiatura e lo studio della psicologia degli attori, che Tarantino ha creato il proprio stile unico: «Con i miei colleghi di Video Archive guardavamo film di ogni tipo dalla Nouvelle Vague francese ai B-Movie australiani e parlavamo di cinema fino alla nausea. Eravamo una famiglia, una confraternita di appassionati e la gente veniva nel negozio solo per fare due chiacchiere con noi». Anche se il ricordo più bello per Quentin Tarantino è legato ad una sola collega: «La mia prima vera fidanzata, la prima che ho amato davvero e che mi ha ricambiato» ha raccontato «Si chiamava Grace Lovelace e lavorava da Video Archivi. I tre anni che abbiamo passato insieme sono il mio ricordo più bello di quel periodo della mia vita».