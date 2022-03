La reunion del cast di Pulp Fiction agli Oscar 2022. Guarda il video con Samuel L. Jackson, Uma Thurman e John Travolta

La scorsa notte, al Dolby Theater di Los Angeles, si è svolta la 94esima cerimonia di consegna degli Oscar 2022. Tra i vari presentatori della serata sono saliti sul palco tre vere leggende del cinema degli ultimi 40 anni: Samuel L. Jackson, John Travolta e Uma Thurman, il cast di Pulp Fiction, 27 anni dopo l'uscita del film.

La reunion del cast ha rappresentato un momento tanto nostalgico quanto divertente per tutti i presenti alla serata, dimostrando ancora una volta quanto il film di Quentin Tarantino del 1994 non sia minimamente invecchiato nei toni né nella grandezza del cast scelto dal regista americano per la sua seconda opera.

celebrando il film di Tarantino i tre grandi attori hanno voluto ripercorrere alcuni momenti chiave del film, reinterpretando anche il leggendario ballo tra i personaggi di Mia Wallace e Vincent Vega: "Alcuni attori rimangono nel personaggio per un'intera ripresa, e altri, beh, non riescono proprio ad uscirne", ha dichiarato un divertito Samuel L. Jackson durante il ballo di Uma Thurman e John Travolta. "Forse più tardi avremo un milkshake da 5 dollari", ha aggiunto la grande attrice.

Jackson ha poi parlato dell'eredità di Pulp Fiction: "Pulp Fiction è stato un capolavoro, ma questi due hanno sempre pensato che si trattasse di una gara di ballo!" Il cast, scherzosamente, ha poi voluto parlare del reale contenuto della valigetta, la vera protagonista della pellicola di Tarantino: "Tutte le uccisioni e il casino che si sono verificati in due ore e 45 minuti di pellicola riguardavano ciò che c'era lì dentro. E alla fine del film non hanno voluto dire proprio niente a riguardo, lasciando che fosse il pubblico a trarre le conclusioni".