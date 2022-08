Quentin Tarantino elogia Brad Pitt: "È l’ultimo rimasto di una stirpe di superstar del cinema. È davvero di un'altra specie"

Quentin Tarantino ha lavorato con alcuni dei più grandi attori degli ultimi decenni: John Travolta e Samuel L. Jackson, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Harvey Keitel, Tim Roth. Ma uno lo ha colpito più degli altri, Brad Pitt che ha diretto in Bastardi Senza Gloria del 2009 e in C’era un Volta a Hollywood nel 2019 nel ruolo di Cliff Booth con cui l’attore ha vinto un Oscar. «E’ l’ultimo rimasto di una stirpe di superstar del cinema di cui fanno parte Paul Newman, Robert Redford e Steve McQueen. È davvero un'altra specie di uomo» ha detto Tarantino in una intervista con il magazine inglese GQ. Le qualità di un attore sono spesso indefinibili, e secondo Tarantino nessuno a Hollywood è più emozionante e sorprendente di Brad Pitt: «Non so neanche come descriverlo sinceramente, è come provare a descrivere una stella che brilla. La prima volta che me ne sono accorto è stato sul set di Bastardi senza Gloria: quando lui era inquadrato non avevo la sensazione di guardare attraverso la telecamera, mi sembrava di guardare un film. La sua sola presenza nei quattro angoli dell’inquadratura provoca quella sensazione».

Brad Pitt non è un attore comunicativo secondo Tarantino ma ha una fisicità di grande impatto e una grande versatilità: «Tutti gli attori che hanno lavorato con lui lo dicono: è bravissimo a capire esattamente le scene. Forse non è altrettanto capace di spiegarle a parole, ma ha un modo istintivo di comprendere cosa è necessario fare per renderle speciali». Dopo aver vinto l’Oscar con C’era una volta a Hollywood, Brad Pitt, 58 anni, ha recitato nel film di fantascienza Ad Astra, nel thriller The Lost City e nella commedia Bullet Train e tornerà al cinema nel 2022 al fianco di Margot Robbie in Babylon, nuovo film del premio Oscar Damien Chazelle.

Quentin Tarantino invece ha sempre detto di voler fare ancora un film e poi di volersi ritirare («La maggior parte dei registi fa dei film orribili alla fine della carriera» ha detto). Finora ha detto di voler fare il terzo capitolo della saga di Kill Bill con Uma Thurman, uno spaghetti western nello stile di Django del 2012, e anche un film horror. «Mi considero uno studente all’ultimo semestre di scuola» ha detto durante l’intervista, «La mia domanda è: come voglio trascorrerlo?»