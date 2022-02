Quentin Tarantino svela qual è il suo film peggiore: "Penso che sia un film fuori moda, vecchio, floscio e flaccido"

Quentin Tarantino è uno dei registi più apprezzati e ammirati del cinema moderno. Ha rivoluzionato il linguaggio cinematografico scrivendo delle storie più dinamiche e viscerali mai realizzate nella storia del cinema. Nel 1993, dopo il successo del primo film Le Iene, durante un’intervista qualcuno gli ha chiesto se avesse mai studiato cinema, e lui ha dato una risposta che è entrata nella storia del suo personaggio: «No, sono andato al cinema».

Il ribelle che ha cambiato le regole del cinema inventando il genere pulp, lanciandolo al successo nel mondo con Pulp Fiction e portando lo spirito dissacrante e provocatorio del rock’n’roll a Hollywood è soprattutto un fanatico di cinema, profondo conoscitore di ogni genere, dallo spaghetti western ai film di arti marziali cinesi agli horror italiani, fino alla blaxploitation anni 70 ed è riuscito a fondere tutte le sue influenze in un linguaggio cinematografico innovativo e assolutamente personale. «La mia testa è come una spugna» ha detto in un’intervista con il podcast The Talks, «Ascolto tutto quello che le persone dicono: se qualcuno mi racconta una barzelletta o una storia interessante della propria vita, io me la ricordo».

Con ogni film cerca di creare personaggi sempre più intriganti, profondi, coinvolgenti e contorti, ma non tutti i suoi film sono considerati con apprezzamento o affetto dal regista: c'è una pellicola in particolare che persino lo stesso Tarantino ha giudicato come il suo "peggior film".

La straordinaria dichiarazione è arrivata durante un'intervista che Tarantino ha rilasciato all'Hollywood Reporter, durante l'annuale tavola rotonda annuale che ogni anno riunisce registi del calibro di Ang Lee, Tom Hooper e Gus Van Sant. Parlando di un suo eventuale ritiro Tarantino ha dichiarato: "Dipende tutto dalla mia filmografia e voglio uscire di scena con una filmografia fantastica. Ma Death Proof deve essere il peggior film che abbia mai fatto".

Uscito nei cinema nel 2007 come parte del progetto Grindhouse, realizzato insieme a Robert Rodriguez (Planet Terror), Death Proof vede all'interno del cast Kurt Russell e Rosario Dawson. Ammettendo i difetti di quel progetto Tarantino lo ha così descritto: "Nonostante sia un film scritto con la mano sinistra non era poi così male, vero? Quindi se questo è il peggio che abbia mai fatto sto con me stesso. Ma penso che sia uno di quei film fuori moda, vecchi, flosci e flaccidi e costi tre buoni film per far rivalutare la tua reputazione".