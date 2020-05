I Guns N’ Roses sono nati dal fortunato incontro tra cinque ragazzi con storie molto simili. Tutti quanti, infatti, in un certo senso hanno provato a lasciarsi alle spalle il passato grazie alla loro passione per la musica, anche se forse non immaginavano che sarebbero diventati delle rock star di fama mondiale. I primi due ad arrivare a Los Angeles negli anni ’70 furono Michael Coletti e Saul Hudson, che in seguito cambiarono nome diventando Steven Adler e Slash: come riporta la biografia My Appetite for Destruction: Sex & Drugs & Guns N’ Roses, Adler giunse in California dall’Ohio insieme al fratello maggiore e alla madre che cercava di rifarsi una vita dopo un matrimonio burrascoso con un marito violento.

Slash, invece, proveniva da Londra ed era nato in una famiglia di artisti che lo lasciarono libero di esplorare e vivere la vita notturna di Hollywood sin da subito. Il chitarrista iniziò a bere sin dall’adolescenza ed ebbe modo di conoscere da giovanissimo artisti come Ron Wood dei Rolling Stones o David Bowie che, tra l’altro, per un periodo ebbe anche una relazione con sua madre.

Slash e Adler si incontrarono a scuola e tra di loro nacque subito un’amicizia, anche grazie alla loro comune passione per la musica. Al liceo i due formarono la loro prima band; in seguito Slash suonò anche in un gruppo chiamato Tidus Sloan e il suo talento alla chitarra era già sotto gli occhi di tutti.

Come racconta la biografia Watch You Bleed: The Saga of Guns N’ Roses, più o meno negli stessi anni a Lafayette, nello Stato dell’Indiana, altri due studenti del liceo divennero amici grazie alla comune passione per la musica: stiamo parlando di Jeffrey Isbell, oggi noto come Izzy Stradlin, e di Bill Bailey. Quest’ultimo era cresciuto in una famiglia pentecostale e per questo cantava e suonava il pianoforte in chiesa, mentre Elton John era il modello al quale si ispirava: l’incontro con Stradlin gli permise di ampliare i propri orizzonti musicali e di avvicinarsi ancora di più al rock. I due iniziarono così a sognare di fondare una loro band. Bailey nel frattempo iniziò a ribellarsi alle imposizioni della sua famiglia; poco tempo dopo, inoltre, scoprì che il suo vero padre si chiamava William Rose: è per questo motivo che nella sua prima band chiamata Axl, lui iniziò a farsi chiamare W. Axl Rose. In seguito lasciò la scuola e divenne ben noto alle forse dell’ordine per le frequenti risse e i festini ai quali prendeva parte.

Nel 1980 Stradlin concluse il liceo e lasciò la sua città natale per trasferirsi a Los Angeles in cerca di fortuna e ben presto iniziò ad avere le sue prime esperienze da batterista in alcune band. Il suo amico Axl Rose andava spesso a fargli visita e alla fine nel 1982 decise di trasferirsi a Hollywood anche lui: dopo una prima esperienza in un gruppo chiamato Rapidfire, il cantante decise di fondare una band insieme a Stradlin e al chitarrista Chris Weber. I tre iniziarono a scrivere del materiale inedito e molte canzoni, come ad esempio Reckless, divennero in seguito parte del repertorio dei Guns.

Conosciuti prima come A.X.L., poi come Rose e Hollywood Rose, la band iniziò a suscitare l’interesse del pubblico, soprattutto grazie alle doti vocali e all’incredibile energia che il Axl Rose dimostrava sul palco. Nel 1984 Slash e Adler si unirono al gruppo ma per un breve periodo, a seguito del quale ognuno si dedicò ad altri progetti. Axl Rose entrò a far parte degli L.A. Guns, la band del chitarrista Tracii Guns mentre intanto l’ultimo tassello di quella che poi sarà la band che conosciamo oggi arrivò a Los Angeles da Seattle.

Stiamo parlando di Michael “Duff” McKagan, il più giovane componente di una famiglia di musicisti cresciuto con i Beatles e i Rolling Stones, per poi riconoscersi nel movimento punk dell’epoca in quella zona, anche grazie all’influenza di Iggy Pop. Nella sua autobiografia It’s So Easy: And Other Lies, MaKagan racconta che un giorno rispose all’annuncio di una band chiamata Road Crew: fu così che incontrò Slash e Adler ma, sebbene rimase molto colpito dal talento del chitarrista, decise che non era quella la sua strada. Nel 1985 il bassista fu poi invitato da un suo vicino, Stradlin, a entrare a far parte di una nuova band, nata dalle ceneri di due gruppi, ossia i L.A. Guns e gli Hollywood Rose. Si trattava dei Guns N’ Roses, con Axl alla voce, Tracii Guns alla chitarra solista, Stradlin alla chitarra ritmica e Rob Gardner alla batteria.

Pur con qualche riserva dovuta all’impressione che Guns e Gardner non fossero poi molto interessati al gruppo, McKagan decise di unirsi a loro come bassista per alcuni concerti sulla West Coast. In effetti, in seguito il chitarrista e il batterista si tirarono indietro e furono poi sostituiti da Slash e Adler. A giugno del 1985 i due nuovi componenti della band si unirono a Rose, Stradlin e McKagan per la loro prima prova in studio. “Dal primo momento che noi cinque abbiamo iniziato a suonare insieme ci siamo subito accorti che l’intesa era quella giusta – ha raccontato il bassista – la chimica tra di noi è stata immediata, fragorosa e profonda. È stato sorprendente e tutti noi lo abbiamo capito all’istante”.

Dopo qualche giorno da quella prima prova in studio, i musicisti partirono per quello che poi fu definito “The Hell Tour”: la loro automobile restò in panne appena fuori Los Angeles e per questo motivo, pur di raggiungere Seattle e suonare, i ragazzi si fecero l’intero tragitto di circa 1800 chilometri in autostop. Quell’esperienza, però, rafforzò il loro legame e, al loro ritorno in California, iniziarono il loro percorso insieme verso il successo internazionale.