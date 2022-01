Gli Scorpions pubblicano il nuovo singolo Rock Believer. Ascoltalo in anteprima esclusiva in onda su Virgin Radio

Gli Scorpions hanno scelto Virgin Radio per trasmettere in anteprima esclusiva il nuovo singolo Rock Believer.

La leggendaria rock band tedesca - che quest'anno festeggia i 50 anni di attività con oltre 120 milioni di dischi venduti, più di 5.000 concerti, una carriera costellata da hit mondiali, numerosi premi e una stella sulla Rock Walk of Fame a Hollywood - torna con il nuovo singolo "ROCK BELIEVER", title track del nuovo album.

Il singolo sarà disponibile da domani, 14 gennaio, sulle principali piattaforme di streaming online.

La band ha trascorso molto tempo in studio ad Hannover durante la pandemia, ricreando quell’energia unica che li ha sempre contraddistinti e dando vita a brani destinati a diventare classici del rock.

“L’album è stato scritto e registrato nello stile classico degli Scorpions, con composizioni mie e di Schenker. Siamo davvero tornati all’essenza della musica che ci ha caratterizzati fin dall’inizio” – racconta il frontman KLAUS MEINE, che aggiunge anche come i nuovi brani possiedano una freschezza e un fervore unici: “abbiamo registrato questo disco come una band, live, in un’unica stanza, come si faceva negli anni ’80. Non vediamo l’ora di ripartire e suonare per i nostri fan di nuovo”.

L’ex batterista dei Mötorhead MIKKEY DEE ha completato e dato forma – per la prima volta – al sound del nuovo disco. Energia allo stato puro, adrenalina al 100% e senza compromessi di qualità. Non ci sono dubbi su quanto ancora abbiano da dire gli SCORPIONS, vere leggende del rock.

"ROCK BELIEVER" sarà seguito da un’imponente serie di concerti, il “Rock Believer World Tour” che include anche una Residency a Las Vegas al Planet Hollywood Hotel & Casino dal 26 marzo al 16 aprile 2022 e una serie di date in Europa che vedranno la band esibirsi anche in Italia il 23 maggio 2022 all’Arena di Verona.

“Ci siamo divertiti così tanto a registrare il nuovo disco che non vediamo l’ora di suonare di nuovo dal vivo!”- racconta MATTHIAS JABS.

“Non siamo mai rimasti fermi così a lungo tra un tour e l’altro come durante la pandemia…ciò ci ha fatto crescere l’appetito, ora non vediamo l’ora di tornare a esibirci!” – precisa KLAUS MEINE, tirando le somme di quest’ultimo anno e mezzo.

Il fondatore e chitarrista degli SCORPIONS, RUDOLF SCHENKER, aggiunge: “Ho già i brividi dall’emozione di suonare nuovamente il prossimo anno di fronte a centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, presentando live le canzoni del nuovo album. Questo disco e questo nuovo tour sono qualcosa di molto speciale all’interno della nostra carriera”.

Il 2022 è l'anno in cui la band festeggerà il 50° anniversario dall’uscita del primo disco il 22 gennaio del 1972. Numeri stratosferici: 50 anni di carriera, più di 120 milioni di copie vendute in tutto il mondo, oltre 5000 concerti e una carriera costellata da hit mondiali come "Wind Of Change", "Still Loving You" e "Rock You Like a Hurricane". Decine di premi ricevuti, una stella sulla Rock Walk of Fame a Hollywood.