Pam & Tommy, nel nuovo video dal set ricreato un concerto dei Mötley Crüe. Guarda la clip

Continua a ritmo spedito la produzione della serie Pam & Tommy, incentrata sulla storia d'amore tra Pamela Anderson e il batterista dei Mötley Crüe Tommy Lee. Nell'ultimo video pubblicato in rete l'attore Sebastian Stan, che interpreta il batterista e fondatore della band, siede per la prima volta dietro alla batteria assieme al resto del gruppo. Nella breve clip pubblicata in rete è possibile vedere anche altri tre attori che interpretano Nikki Sixx, Vince Neil e Mick Mars.

Il video è stato pubblicato sulla piattaforma TikTok dall'utente laurenfromiowa. Guardalo qui:

La serie, che racconterà il matrimonio più rock’n’roll e più scandaloso degli anni ’90, quello tra Tommy Lee dei Mötley Crüe e Pamela Anderson, sta già creando polemiche in America, dove verrà trasmesso dalla piattaforma Hulu. Interpretato da Lily James nel ruolo della star di Baywatch e da Sebastian Stan, la serie racconta i 3 anni di matrimonio tra Pamela e Tommy (che si sono sposati 4 giorni dopo essersi conosciuti per la prima volta), ma si sofferma soprattutto sul famoso “sex tape” rubato da Rand Gauthier (interpretato da Seth Rogen) un ex attore porno diventato elettricista incaricato di installare un sistema di sicurezza a casa di Tommy Lee. Gauthier, che sosteneva di non essere stato pagato per il proprio lavoro, si è introdotto a casa di Tommy Lee per rubare una cassaforte che conteneva gioielli, pistole e anche il sex tape. Sfruttando le sue conoscenze nel mondo del porno ha fatto delle copie e le ha messe in vendita in rete a 60 dollari. Il video è stato subito piratato e rimesso online gratis (Gauthier non ha mai guadagnato niente) ha fatto il giro del mondo ed è entrato nella storia come uno dei primi esempi di video virali.

Secondo quanto riportato dal settimanale inglese The Sun, Pamela Anderson ha dichiarato di «Non aver intenzione di guardare questa orribile serie».

