Pam And Tommy, il matrimonio tra Tommy Lee e Pamela Anderson in un video dalla serie pubblicato in rete. Guardalo qui

È stato pubblicato in rete un video che sicuramente rappresenterà una delle scene cardine della nuova serie in produzione Pam And Tommy dedicata alla storia d'amore tra Pamela Anderson e Tommy Lee. All'interno della clip infatti l'attore Sebastian Stan, che interpreta il batterista dei Mötley Crüe, e Lili James nei panni della bagnina di Baywatch, hanno ricreato la scena del matrimonio del 1995, in cui Tommy Lee tiene in braccio la sua Pamela. Il video è stato pubblicato dal magazine Daily Mail ed è stato catturato durante le riprese della scena.

I due si sposarono il 18 febbraio 1995 su una spiaggia di Cancun, in Messico. Il loro matrimonio duro solo fino al 1998 e durante quel periodo il batterista venne accusato anche di violenza domestica, a cui seguì un arresto.

La serie, che racconterà il matrimonio più rock’n’roll e più scandaloso degli anni ’90, quello tra Tommy Lee dei Mötley Crüe e Pamela Anderson, sta già creando polemiche in America, dove verrà trasmesso dalla piattaforma Hulu. Interpretato da Lily James nel ruolo della star di Baywatch e da Sebastian Stan, la serie racconta i 3 anni di matrimonio tra Pamela e Tommy (che si sono sposati 4 giorni dopo essersi conosciuti per la prima volta), ma si sofferma soprattutto sul famoso “sex tape” rubato da Rand Gauthier (interpretato da Seth Rogen) un ex attore porno diventato elettricista incaricato di installare un sistema di sicurezza a casa di Tommy Lee. Gauthier, che sosteneva di non essere stato pagato per il proprio lavoro, si è introdotto a casa di Tommy Lee per rubare una cassaforte che conteneva gioielli, pistole e anche il sex tape. Sfruttando le sue conoscenze nel mondo del porno ha fatto delle copie e le ha messe in vendita in rete a 60 dollari. Il video è stato subito piratato e rimesso online gratis (Gauthier non ha mai guadagnato niente) ha fatto il giro del mondo ed è entrato nella storia come uno dei primi esempi di video virali.

Secondo quanto riportato dal settimanale inglese The Sun, Pamela Anderson ha dichiarato di «Non aver intenzione di guardare questa orribile serie».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sebastian Stan (@imsebastianstan)