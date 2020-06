Queen, la canzone che Freddie Mercury scrisse ispirandosi al discorso ‘I Have A Dream’ di Martin Luther King

Nel vasto repertorio dei Queen ci sono canzoni di vario genere, da quelle pop a quelle più rock; oltre alla musica, a essere molto vari nei loro dischi sono anche i testi delle canzoni, spesso ispirati a vicende personali del loro autore, Freddie Mercury, ma spesso anche a fatti storici o a personaggi biblici, come Noè o addirittura Gesù Cristo.

La band britannica ha composto anche un brano ispirato al celeberrimo e meraviglioso discorso “I Have A Dream” di Martin Luther King, uno dei più famosi della storia, in particolare di quella americana, al punto che ancora oggi tanti bambini lo imparano a memoria a scuola. Nell’arte e nella cultura pop le parole di questo toccante discorso sono state riprese più volte per il messaggio di speranza che infondono. Sarà forse per questo che anche i Queen da queste parole hanno preso spunto per una delle loro canzoni meno note.

Come riporta Bohemian Rhapsody: The Definitive Biography of Freddie Mercury, si tratta di One Vision, pezzo appartenente all’album A Kind Of Magic del 1986 alla cui composizione parteciparono tutti i componenti della band: per prima cosa, Brian May elaborò il riff della canzone; in secondo luogo, Freddie Mercury creò la melodia e il testo, poi anche Roger Taylor e John Deacon diedero il loro contributo per le parti relative ai loro strumenti.

Quando i Queen pubblicarono questo brano, la stampa lo interpretò come un riferimento alla leggendaria performance della band al Live Aid. I musicisti rimasero profondamente delusi perché i media non riuscirono a cogliere il reale significato di questo pezzo, che fu poi chiarito da Roger Taylor, il quale indicò subito il discorso “I Have A Dream” come fonte di ispirazione. One Vision, tra l’altro, si apre con una frase pronunciata al contrario, ossia “God works in mysterious ways… mysterious ways”, delle parole che di certo ricordano quelle di Martin Luther King.

Il testo di "One Vision" dei Queen:

God works in mysterious ways

Mysterious ways

Ah

Hey!

One man, one goal

Ha, one mission

One heart, one soul

Just one sore loser

One flash of light

Yeah, one god, one vision

One flesh, one bone, one true religion

One voice, one hope, one real decision

Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa

Give me one vision, yeah

No wrong, no right

I'm gonna tell you there's no black, and no white

No blood, no stain

All we need is (one worldwide vision)

One flesh, one bone, one true religion

One race, one hope, one real decision

Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa

Whoa-yeah, whoa-yeah, oh yeah!

I had a dream when I was young

A dream of sweet illusion

A glimpse of hope and unity

And visions of one sweet union

But a cold wind blows and a dark rain falls

And in my heart, it shows

Look what they've done to my dream, yeah!

One vision

So give me your hands, give me your hearts

I'm ready! There's only one direction

One world and one nation

Yeah, one vision

No hate, no fight, just excitation

All through the night it's a celebration

Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, yeah

One, one, one, one, one, one, one

One flesh, one bone, one true religion

One voice, one hope, one real decision

Give me one light, yeah

Give me one hope, hey

Just give me, ah

One man, one man

One bar, one night

One day, hey, hey

Just gimme, gimme, gimme, gimme fried chicken!

Vision, vision, vision, vision