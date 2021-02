The Clash, in arrivo la nuova raccolta dedicata a Joe Strummer (con versioni inedite di tre brani della band)

Il prossimo 26 marzo vedrà la luce Assembly, la nuova raccolta dei più grandi successi di Joe Strummer, con incluse versioni inedite di tre brani dei The Clash.

L'opera conterrà in totale 15 tracce e all'interno troveranno posto anche le versioni di Rudie Can't Fail e I Fought The Law, registrate da Joe Strummer e i Mescaleros alla Brixton Academy di Londra il 24 novembre 2001. Oltre a brani come Coma Girl, Johnny Appleseed, Yalla Yalla (con i Mescaleros) e una cover di Redemption Song di Bob Marley, il nuovo greatest hist Assembly conterrà anche una nuova versione di tre brani dei The Clash, incluso l'inedito Junco Partner (Acoustic).

La raccolta sarà pubblicata dalla Dark Horse Records, casa discografica fondata da George Harrison dei The Beatles nel 1974.

TRACKLIST:

01 ‘Coma Girl’, ‘Johnny Appleseed’, ‘I Fought The Law’ (Live at Brixton Academy, London, 24 November 2001)

02 ‘Tony Adams’

03 ‘Sleepwalk’

04 ‘Love Kills’

05 ‘Get Down Moses’

06 ‘X-Ray Style’

07 ‘Mondo Bongo’

08 ‘Rudie Can’t Fail’ (Live at Brixton Academy, London, 24 November 2001)

09 ‘At The Border, Guy’

10 ‘Long Shadow’

11 ‘Forbidden City’

12 ‘Yalla Yalla’

13 ‘Redemption Song’

14 ‘Junco Partner’ (Acoustic)