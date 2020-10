AC/DC, Brian Johnson: "la gente ha bisogno di una bella dose di rock'n'roll! Vogliamo risollevare l'umore delle persone"

Il grande ritorno degli AC/DC, nella formazione più originale possibile, ha sicuramente riempito i cuori e le orecchie di milioni di fan sparsi in tutto il mondo. L'attesa per il nuovo album "Power Up" è sicuramente uno dei motivi che regaleranno un sorriso a tutti coloro che vivono le loro giornate scandendole a suon di rock'n'roll. A tal proposito la stessa band ha voluto sottolineare quanto la speranza di Angus Young e Brian Johnson sia proprio quella di regalare alle persone un motivo per tornare a sorridere, cercando di risollevare lo spirito delle persone così duramente colpito da questo anno così difficile.

"Penso che la situazione sia pazzesca ovunque, e tutti stanno cercano di gestirla al meglio alla loro maniera", ha dichiarato il frontman Brian Johnson. "Ma arriverà la soluzione. E la cosa grandiosa è che con la musica - e con questo nuovo album - speriamo che si possa risollevare lo spirito di così tante persone in tutto il mondo. Un po' di rock'n'roll fresco pronto da gustare, sai?". "È un buon momento per staccare la testa da tutto", ha aggiunto Angus Young. "Power Up è il titolo perfetto ed è ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento!", ha aggiunto Brian Johnson.

Il chitarrista e la voce degli AC/DC hanno rilasciato un'intervista a Ryan Castle di radio.com raccontando le fasi di registrazione di Power Up, spiegando che sarà improbabile che la band possa suonare o esibirsi da remoto (o in streaming) nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale.

Power Up uscirà il prossimo 13 novembre e conterrà 12 inediti. L'album sarà disponibile in molti formati, tra cui il vinile apribile da 180 g (e una versione in vinile giallo in vendita in esclusiva sullo store ufficiale degli AC / DC), oltre ad un'edizione deluxe e limitata, contenuta in uno speciale box con il logo degli AC/DC lampeggiante e un altoparlante integrato che riproduce a tempo il singolo "Shot In The Dark".

LA TRACKLIST DI "POWER UP":

1. Realize

2. Rejection

3. Shot In The Dark

4. Through The Mists Of Time

5. Kick You When You’re Down

6. Witch’s Spell

7. Demon Fire

8. Wild Reputation

9. No Man’s Land

10. Systems Down

11. Money Shot

12. Code Red