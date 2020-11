Gli AC/DC pubblicano il video con il dietro le quinte di "Shot In The Dark". Guardalo qui

Gli AC/DC hanno pubblicato un divertente filmato che racconta la realizzazione del videoclip ufficiale di Shot In The Dark, il nuovo singolo della band di Angus Young e Brian Johnson che anticipa l'uscita del nuovo attesissimo album Power Up.

Il seguito di Rock Or Bust del 2014 presenta la line up più classica che gli AC/DC potessero trovare con Brian Johnson (voce), Phil Rudd (batteria), Cliff Williams (basso), Angus Young (chitarra) e Stevie Young (chitarra).

Angus Young ha così spiegato il nuovo singolo della band: "Ha una fantastica atmosfera AC/DC, è spavaldo ed è un classico rock'n'roll della band. Il titolo è un po' sfacciato perché a tutti piace un un piccolo sorso (di alcol) nella notte o qualche sparo nel buio. Sono stato molto contento quando la casa discografica ascoltandola ha detto che la canzone era molto forte e sarebbe stata essere la prima che la gente avrebbe sentito".

"Power Up" è stato registrato in sei settimane tra agosto e settembre 2018 ai Warehouse Studios di Vancouver con il produttore Brendan O'Brien, che ha anche lavorato anche a "Black Ice" del 2008 e "Rock Or Bust" del 2014.