Dire Straits, Mark Knopfler: "vi racconto la vera storia del titolo Sultans of Swing"

Sultans of Swing è una delle canzoni più famose dei Dire Straits, la prima hit appartenente al loro album d’esordio del 1978; in pochi, però, conoscono l’origine del titolo di questo brano. A rivelarlo è stato Mark Knopfler in un’intervista per Ultimate Classic Rock Nights: Sultans of Swing era il nome di una piccola band che una sera tenne un concerto in un pub dell'estrema periferia di Londra dove per caso capitò anche il grande chitarrista.

A colpirlo fu proprio la sontuosità del nome della band, in netto contrasto con le loro scarse abilità artistiche e con la bassa qualità della loro performance. La canzone dei Dire Straits fu scritta proprio pensando a questo curioso episodio: “I Sultans of Swing non erano altro che un piccolo complesso, una band nella media che suonava Dixieland jazz – ha raccontato Knopfler – una sera in cui mi trovavo a Deptford, una zona molto degradata del sud di Londra, loro stavano suonando in un pub”.

Il chitarrista di questo gruppo si chiamava George, proprio come nella canzone: “Penso fossero davvero sorpresi di avere un pubblico di tre o quattro persone – ha aggiunto il musicista – ricordo di aver chiesto loro di suonare Creolo Love Call o Muskrat Ramble e penso si stupirono molto che qualcuno nel pub conoscesse davvero qualche canzone”. Secondo Mark Knopfler, se i Sultans of Swing non hanno avuto successo c’è un motivo ben preciso: “Il problema con molte band che fanno Dixieland jazz è che suonano tutti quegli assoli di Louis Armstrong e secondo me non è quella la strada migliore da seguire”. Se non per altro, quella band di periferia ha avuto il merito di ispirare il chitarrista per una delle più belle canzoni dei Dire Straits.