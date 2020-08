Nirvana, una nuova versione di Something In The Way è stata utilizzata per il trailer del nuovo Batman. Guarda il video

È prevista per ottobre del 2021 l’uscita al cinema di The Batman, il nuovo film dedicato al celebre supereroe che, questa volta, sarà interpretato da Robert Pattinson. La pellicola è attualmente in fase di produzione: a dirigerla è il regista Matt Reeves. Nel cast ci sono anche Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Sabato è stato presentato il primo trailer del film durante un evento dedicato ai fan della DC Comics: la canzone che accompagna queste prime immagini della pellicola è una nuova versione di Something In The Way dei Nirvana, brano contenuto nell’amatissimo album del 1991, Nevermind.

Nella versione originale di questo pezzo, Kurt Cobain cantava piano accompagnandosi con la chitarra acustica, seguendo un ritmo lento e con un accenno di violoncello. Nella versione rinnovata inserita in The Batman, invece, sono stati inseriti anche percussioni e pianoforte, oltre che una parte orchestrale che accompagna la voce del frontman.

Something In The Way è una canzone che da sempre emoziona e la band di Cobain la eseguì anche durante il celebre MTV Unplugged di New York. Come riporta il libro Come As You Are: The Story Of Nirvana, il cantante spiegò che questa canzone è il racconto molto romanzato del periodo in cui ha vissuto sotto un ponte a Aberdeen. “La canzone parla di cosa significa vivere sotto un ponte e rischiare di morire di AIDS – spiegò – se fossi stato malato non avrei potuto muovermi e sarei stato considerato solo come un barbone. Nel brano ho aggiunto questa fantasia”. Adesso, invece, Something In The Way accompagna le avventure del nuovo Batman: non resta che attendere l’uscita del film per poter ascoltare la nuova versione di questo brano per intero.