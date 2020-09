Nirvana: quella volta che Krist Novoselic lanciò in aria il suo basso e quasi si spaccò la testa! Guarda il video

La notte del 9 settembre 1992 sul palco degli MTV Awards i Nirvana sfiorarono il disastro, anzi, la tragedia.

Durante l'esibizione la band eseguì una versione davvero potentissima di "Lithium", ma non si concluse nel migliore dei modi. Preso dalla foga e dall'entusiasmo il bassista Krist Novoselic alla fine dell'esibizione lanciò il suo basso in aria ma sbagliò clamorosamente la presa e lo strumento cadde rovinosamente sulla sua testa, facendogli quasi perdere i sensi.

La serata non andò però così male per la band capitanata da Kurt Cobain: il trio infatti si portò a casa ben due MTV Awards nelle categorie "New Artist" e "Alternative Video" per "Smells Like Teen Spirit".