Mick Jagger potrebbe trasferirsi a Firenze per vivere qualche mese in Italia. Le indiscrezioni

Mick Jagger potrebbe trasferirsi a Firenze durante l'estate per riprendere in tutta sicurezza i lavori per il nuovo materiale della band. L'indiscrezione, diffusa da calciomercato.com, riporta come il leader dei Rolling Stones avrebbe dato l'incarico al suo staff di trovare delle location adatte per trascorrere qualche mese nella città toscana, concentrandosi sul nuovo materiale della band.

Secondo quanto riportato dalle fonti Mick Jagger, che in questo momento si trova nella sua villa castello in Francia (leggi qui la storia della sua residenza), avrebbe espressamente fatto richiesta di trovare una villa con almeno sei stanze da letto per se e la sua famiglia, oltre ad una struttura nei paraggi per poter ospitare il suo staff e la band in tutta sicurezza.

Il leader degli Stones potrebbe rimanere in Toscana, regione scelta in passato già da alcuni suoi illustri colleghi, almeno fino al prossimo autunno.