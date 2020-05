Mick Jagger sta trascorrendo la quarantena nel suo immenso castello in Francia: “È la mia oasi di pace”. Guarda le foto

Mick Jagger sta trascorrendo la quarantena in un posto magnifico: come riporta il Daily Mail, il musicista in questo periodo si trova, infatti, nel castello La Fourchette, un edificio costruito nel XVI secolo sulle sponde del fiume Loira, nei pressi di un paesino chiamato Poce-sur-Cisse, in Francia. In origine questo castello era la residenza di Étienne-François de Choiseul, un duca che ricoprì la carica di Ministro delle Finanze per il Re Luigi XVI.

Il frontman dei Rolling Stones ha acquistato il castello e i 20 ettari di terreno che lo circondano nel lontano 1982 insieme alla moglie di allora, Jerry Hall, per un prezzo totale di 2,2 milioni di sterline. Da allora, La Fourchette è diventata per il musicista un vero e proprio rifugio dove trascorre le vacanze e riposarsi, ma anche un luogo per ospitare amici e colleghi. In passato, infatti, Jagger ha invitato nel suo castello diversi personaggi di spicco del mondo della musica, come David Bowie, Paul McCartney e Tina Turner.

Secondo quanto riportato dalla radio RFI, Mick Jagger in passato ha più volte definito la sua proprietà francese come la sua “oasi di pace nella valle dei re”. Il cantante è davvero affezionato a questo luogo dove ha vissuto momenti importanti della sua vita; ad esempio, sei anni fa ha deciso di festeggiare proprio qui il suo 70esimo compleanno. Come racconta il sito francese The Connexion, Mick Jagger adora andare in bicicletta nelle campagne circostanti il suo castello, oppure andare a pesca, o ancora partecipare agli shows e ai festival locali.

In una delle ultime puntate del Tonight Show di Jimmy Fallon, il frontman degli Stones ha presentato la sua proprietà in un divertente video: “Mick Jagger fornisce un servizio pubblico, per conto di Save The Children – si legge nella descrizione della clip su YouTube – illustrando i vari modi attraverso i quali Jimmy e chiunque altro possono essere produttivi durante la quarantena”.

Il video inizia mostrando Mick Jagger seduto a suonare la chitarra: “Ehi, tu! – dice la voce narrante – cosa pensi di fare? Perché non ti dedichi a tutti quei lavoretti che rimandi da sempre?”. A quel punto parte una serie di immagini che mostrano il musicista impegnato in varie faccende domestiche nella sua proprietà francese: in un’immagine, ad esempio, Mick ripara una porta con chiodi e martello, in un’altra si dedica al giardinaggio, in un’altra ancora prepara il pranzo e in un’altra porta persino delle pecore al pascolo. Alla fine non poteva poi mancare un’immagine che mostra il musicista mentre si allena, una pratica che svolge quotidianamente per mantenersi in forma. Lo scopo di questo video, insomma, è quello di invitare tutti a rendersi utili in questo periodo di quarantena, sfruttando questo tempo a disposizione per dedicarsi a tutte le cose lasciate in sospeso ma anche per aiutare gli altri. La clip, infatti, termina con un invito a fare una donazione per beneficenza.