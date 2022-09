Taylor Hawkins, il supergruppo con i membri di Soundgarden e Nirvana sul palco durante il tribute concert. Guarda il video

Una vera e propria super band è salita sul palco del Forum di Los Angeles, in occasione del secondo concerto tributo Taylor Hawkins che si è tenuto lo scorso 27 settembre.

Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear insieme con Kim Thayil e Matt Cameron si sono infatti esibiti insieme, dando vita in questo modo ad una sorta di crossover tra Nirvana e Soundgarden. Alla voce, Taylor Momsen dei Pretty Reckless.

I brani scelti sono stati due classici della band che vedeva il compianto Chris Cornell alla voce: The Day I Tried to Live e Black Hole Sun.

Un vero e proprio tripudio di rock e grunge anni Novanta, '90 che ha assunto un significato molto profondo, considerate le perdite che hanno accumunato queste band e, ovviamente i Foo Fighters. La perdita di Kurt Cobain dei Nirvana e Chris Cornell dei Soundgarden ha portato ancora più carica emotiva all’esibizione, dedicata ovviamente a Taylor Hawkins.

Dopo il concerto evento di Londra del 3 settembre, anche questo di Los Angeles ha portato sul palco tanti artisti che hanno tributato il compianto batterista dei Foo Fighters: Travis Barker, Joan Jett, Def Leppard, Queen sono solo alcuni dei nomi dei presenti.

Toccante l’apertura del concerto, affidata a Violet Grohl – figlia di Dave – con l’esibizione acustica dell’Hallelujah.