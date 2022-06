Bruce Springsteen sale sul palco dei Coldplay ed esegue "Working On A Dream" e "Dancing in the Dark". Guarda i video

Bruce Springsteen ha sorpreso nuovamente tutti salendo a sorpresa sul palco dei Coldplay.

Il Boss è stato ospite della band di Chris Martin durante il concerto al MetLife Stadium nel new jersey per eseguire due grandi classici della sua carriera, "Working on a Dream" e "Dancing in the Dark".

"La cosa che succede quando crei la magia... è che la magia arriva all'interno del posto in cui ti trovi", ha detto il frontman inglese al pubblico prima di chiamare il Boss sul palco, "Ho un tatuaggio sul braccio perché questa persona è il mio eroe. Quindi, per favore, diamo il benvenuto – non posso crederci, posso dirlo – per favore, diamo il benvenuto al signor Bruce Springsteen". Al termine del breve set il cantante dei Coldplay si è così rivolto a Bruce: "Grazie... grazie per tutto".