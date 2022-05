Top Gun Maverick: il durissimo addestramento di Tom Cruise per girare il film. Guarda il video

La produzione di Top Gun: Maverick, attesissimo sequel dello storico film del 1986 diretto da Tony Scott, ha pubblicato il documentario "Most Intense Film Training Ever" dedicato alla preparazione e all'addestramento del cast e della troupe in vista delle riprese del film.

Dalle scene di combattimento aereo, riprese in live action su veri velivoli, all'addestramento fisico in vista delle scene più dure, tutti i segreti e gli sforzi degli attori sono stati immortalati in un breve documentario pubblicato a poche settimane dall'uscita del trailer finale del film. La pellicola, che originariamente avrebbe dovuto arrivare nelle sale di tutto il mondo nel giugno 2020, è uscita lo scorso 25 maggio 2022 dopo l'acclamatissima premiere al Festival di Cannes.

Introdotto a sorpresa da un'esibizione della pattuglia acrobatica nazionale francese il cast del film ha infiammato la Croisette, grazie anche alla spettacolare entrata in scena di Cruise a bordo di un elicottero nero che ha causato lunghe file di fan davanti al Palais de festival.

Il film, già definito dalla critica come grandioso, è stato proiettato durante il festival ricevendo cinque minuti di standing ovation. Dopo la presentazione della pellicola gli organizzatori del festival hanno a sorpresa consegnato a Tom Cruise la Palma d'Oro onoraria. Tra coloro che hanno ricevuto l'onorificenza negli anni passati spiccano anche il grande Clint Eastwood, Jane Fonda e Jodie Foster.

Rivolgendosi al pubblico, come riportato da Tgcom24, il protagonista di Top Gun: Maverick ha espresso tutto il suo amore per l'arte cinematografica esaltando il potere comunicativo e artistico del grande schermo:

"Quando faccio un film penso sempre come se fossi io stesso spettatore, per questo cerco sempre di cambiare ruoli, storie, personaggi, set, continuo sempre ad imparare, continuo a esplorare. È tutto amore e passione per il cinema. Vado sempre in sala quando escono i film. Mi metto il berretto e mi siedo tra il pubblico con tutti. Ho passato molto tempo con i proprietari delle sale. Vado al cinema e ci sono persone che servono i popcorn e gestiscono queste sale. A loro dico: 'So cosa stai passando, sappi solo che stiamo facendo due sequel di Mission: Impossible e ora il nuovo Top Gun". Cruise ha poi sottolineato il suo totale rifiuto nella distribuzione in streaming delle pellicole create per il cinema: "Non accadrà mai. So come funziona l'industria oggi, ma io quando faccio un film lo realizzo per il grande schermo, i miei film sono per il cinema, solo lì si possono apprezzare".

L'uscita dell'ambizioso film venne posticipata a data da destinarsi a causa dello scoppio della pandemia di coronavirus, fu lo stesso Tom Cruise (protagonista e produttore), in maniera molto ironica, ad annunciare lo slittamento della data d'uscita del film:

I know many of you have waited 34 years. Unfortunately, it will be a little longer. Top Gun: Maverick will fly this December. Stay safe, everyone. — Tom Cruise (@TomCruise) April 2, 2020

"So che molti di voi hanno aspettato 34 anni per questo momento. Sfortunatamente ci vorrà ancora un po'. Top Gun: Maverick prenderà il volo il prossimo dicembre. Restate tutti al sicuro"

Top Gun: Maverick si svolge più di 35 anni dopo il film originale e vede Tom Cruise riprendere il ruolo di Pete "Maverick" Mitchell. In questo nuovo capitolo Maverick è un istruttore impegnato nella preparazione di un nuovo gruppo di piloti per il volo. Avrà un compito speciale, preparare i suoi allievi per una "missione specializzata che nessun pilota vivente ha mai portato a termine". All'interno della sua squadra troverà il tenente Bradley Bradshaw, figlio del defunto amico Nick Bradshaw, alias "Goose". Queste immagini mostrano riprese in live action e aerei reali in ogni angolo dello schermo e l'effetto nostalgia non manca di certo.

All'interno del cast tornerà a vestire i panni di Thomas "Iceman" Kazansky anche Val Kilmer, oltre a nuovi volti come Jon Hamm, Jennifer Connelly, Glen Powell e Ed Harris.

