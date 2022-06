The Offspring, Dexter Holland "sfida" Tom Cruise come un vero Top Gun: "Chi è meglio, Dexter o Maverick?". Guarda il video

Gli Offspring negli scorsi mesi hanno lanciato una nuova serie di video su YouTube chiamata "How To: With The Offspring" in cui il cantante Dexter Holland e il chitarrista Noodles condividono con i loro fan tutte le loro passioni: "una grande quantità di conoscenza inutile che abbiamo accumulato nel corso degli anni".

Nell'ultimo episodio Dexter si è davvero superato mostrando a tutti i fan della band californiana come si fa a pilotare un jet russo! "Volete sapere come si fa a pilotare un jet da combattimento? Bene, siete capitati nel posto giusto! In questo episodio di HOW TO: WITH THE OFFSPRING, Dexter, che è un pilota, vi porterà a bordo di un jet da combattimento russo. Non provatelo a casa!"

Dexter Holland ha così commentato il lancio della serie: "Abbiamo accumulato un sacco di conoscenza su altrettante cose inutili nel corso degli anni che vorremmo condividere con tutti voi. Diciamo solo che in questi video vi faremo vedere come realizzare un sacco di cose che prima non sapevate minimamente come fare".

In occasione dell'uscita del film Top Gun: Maverick Dexter Holland ha lanciato la sfida al grande Tom Cruise, protagonista della pellicola e vero stunt man, riproponendo la "lezione di volo" e mettendola a confronto con il recente volo di Tom Cruise assieme a James Corden a bordo di un Jet: "Chi lo fa meglio? Dexter o Maverick?"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Offspring (@offspring)

Gli Offspring si esibiranno il prossimo 21 giugno in Italia al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano)!