La storia di Immigrant Song, ecco come è nato il leggendario brano dei Led Zeppelin

Immigrant Song è senza alcun dubbio una delle canzoni più riconoscibili e potenti nella storia del rock.

Pubblicato come singolo il 5 novembre 1970, il brano è diventato immediatamente uno degli inni più iconici dei Led Zeppelin, restando come loro brano d'apertura dei concerti per diverso tempo.

Scritta da Jimmy Page e Robert Plant, Immigrant Song tratta temi incredibilmente fantastici ed epici, di gesta eroiche e conquiste imminenti di popoli lontani.

Ma cosa ha ispirato le due colonne portanti della band a scrivere un brano così diretto e potente?

Ecco cinque cose che forse non conosci sulla storia di Immigrant Song

1. LA TERRA DEL GHIAGGIO E DELLA NEVE

La "terra del ghiaccio e della neve" è ovviamente l'Islanda, dove la band suonò nel giugno 1970.

Come nacque quella canzone? Robert Plant provò a spiegarlo durante un'intervista qualche anno seguente: "Non eravamo così potenti e famosi. Ma eravamo ospiti del governo islandese per un viaggio culturale. Fummo invitati a suonare per un concerto a Reykjavik, ma il giorno prima del nostro arrivo tutti i dipendenti pubblici scioperarono e lo show rischò di essere annullato. L'università così preparò una sala da concerto tutta per noi e fu. La risposta dei ragazzi è stata notevole e ci divertimmo moltissimo. "Immigrant Song" parlava di quel viaggio ed era la traccia di apertura di un album che doveva essere molto diverso".

2. IL MARTELLO DEGLI DEI

All'interno del testo di Immigrant Song c'è un verso in particolare cantato da Robert Plant che portò la band nell'olimpo, non solo di quello rock: "il martello degli dei guiderà le nostre navi verso nuove terre". Questa frase venne interpretata in maniera particolare dai fan dei Led Zeppelin, pensando che Plant intendesse il "martello" come il suono potente della band. Il verso divenne così famoso che fu utilizzato dall'autore Stephen Davis come titolo per uno dei primi e più completi libri scritti sulla storia della band.

3. MARCO POLO E LA PASSIONE PER LA STORIA

L'amore di Robert Plant per la storia e per l'epica giocò un ruolo chiave nella scrittura del testo di Immigrant Song. Per raccontare le sensazioni e i pensieri dei viaggiatori si ispirò a Marco Polo, immaginando come avrebbe potuto sentirsi nell'esplorare e scoprire terre così lontane e sconosciute. Proprio come Plant sentiva la pressione per fare un disco ancora più bello del precedente, si chiedeva se questi esploratori sentissero la pressione di trovare terre ancora più belle dopo una grande scoperta.

4. "VALHALLA, STO ARRIVANDO!"

La frase "Valhalla I'm Coming" si riferisce chiaramente alla mitologia norrena. Secondo la mitologia e l'epica delle popolazioni del nord Europa, il Valhalla è una sala di Asgard dove le anime dei guerrieri caduti vengono portate dalle "Valchirie". Solo gli eroi vengono portati nel Valhalla, dove aspetteranno il loro destino certo.

Curiosità: Robert Plant reinterpretò nuovamente la canzone nel 2019 dopo moltissimi anni proprio durante un concerto in Islanda all'età di 71 anni

5. JACK BLACK E SCHOOL OF ROCK

Per ottenere il permesso di utilizzare Immigrant Song all'interno del film School Of Rock, Jack Black ha girato un filmato assieme a migliaia di persone, implorando direttamente i Led Zeppelin di far loro usare la canzone all'interno del film. Alla fine Jack Black ci riuscì e la canzone venne utilizzata in una scena in cui è lo stesso attore a cantarla all'interno del suo furgone mentre porta a scuola i suoi "studenti".