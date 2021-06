Guns N' Roses: la storia di You Could Be Mine, il singolo voluto da Arnold Schwarzenegger per il film Terminator 2 - Il giorno del giudizio

Nel 1991 i Guns N' Roses sono la più grande rock band del mondo. Una delle prove è la loro partecipazione ad uno dei film più importanti dell’anno, un successo annunciato prima ancora di uscire al cinema, Terminator 2: Judgement Day, il secondo capitolo della saga di fantascienza con Arnold Schwarzenegger dopo il primo Terminator del 1984. Si dice sia stato proprio Schwarzenegger a volere a tutti i costi i Guns N' Roses nella colonna sonora del film, e che li abbia invitati a cena per chiedere il permesso di usare You Could Be Mine nei titoli di coda e in alcune scene di azione.

You Could Be Mine è un pezzo che risale alle session del furioso album di debutto dei Guns N' Roses, Appetite for Destruction del 1987 e secondo quanto ha raccontato Duff McKagan aveva un titolo molto più esplicito, Cocaine Talking: «Anche se nonostante la nostra pessima reputazione al tempo non si tratta di una canzone a favore della droga» ha spiegato il bassista dei Guns «Il testo parla di tutte quelle belle ragazze di Los Angeles che non riescono nemmeno ad uscire di casa senza aver tirato un po’ di coca. È una canzone contro la droga».

Nel corso degli anni il titolo cambia, ma non la struttura della canzone. Slash ha raccontato: «Era uno dei riff di Izzy e come succedeva sempre con qualsiasi cosa suonasse Izzy ha catturato la mia attenzione. Gli sono andato dietro, ma sempre con il mio stile».

You Could Be Mine è anche la prima canzone suonata da Matt Sorum, che entra nella band al posto di Steven Adler e secondo Axl Rose rappresenta uno dei momenti di massima creatività della band, così travolta dalla ricerca della potenza di suono da non rendersi conto a volte di superare i propri stessi limiti: «La prima volta che ho dovuto cantarla ho pensato: ma cosa ho fatto? Come faccio adesso a fare questi acuti?» ha raccontato in un’intervista radiofonica. You Could Be Mine esce il 21 giugno 1991 come primo singolo dai due album gemelli Use Your Illusion I e II e diventa subito una hit grazie anche al videoclip, in cui compare anche Schwarzenegger nei panni del Terminator T-800 (che mette la band nel mirino mentre suonano dal vivo, ma decide di non terminarli perché sarebbe: «Uno spreco di munizioni»). Slash ha detto di avere solo un rimorso riguardo a You Could Be Mine: «È stata scritta durante le session di Appetite for Destruction e avrebbe dovuto essere inserita in quell’album» ha scritto nel 2008 nella sua autobiografia, «Rappresenta quel momento della nostra storia, il 1987, più di ogni altra canzone di Use Your Illusion I e II».