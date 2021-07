Guns N' Roses, Slash festeggia 15 anni di sobrietà: "Ho imparato molto da me stesso, più di quanto pensavo fosse possibile"

La leggenda dei Guns N' Roses, Slash, ha festeggiato i suoi primi 15 anni sobrio. Il chitarrista, infatti, non beve alcol dal luglio del 2006, da quando cioè entrò in rehab.

L’importante ricorrenza è stata ricordata, lo scorso 4 luglio, dalla fidanzata di Slash, Meegan Hodges, tramite un post su Instagram. Nella didascalia della foto, che ritrae Slash con Jimmy Webb, Meegan scrive: “Baby, congratulazioni per i tuoi 15 ANNI di SOBRIETÀ! 'Un tossicodipendente che riesce a disintossicarsi è in grado di ottenere qualsiasi cosa.' (sagge parole dette da qualcuno). Sono così orgogliosa di te, ogni giorno, ma oggi lo sono ancora di più. Ti amo fino alla luna e ritorno!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mᴇᴇɢᴀɴ Hᴏᴅɢᴇꜱ (@meeganhodges)

Al musicista, oggi cinquantacinquenne, nel 2001 fu diagnosticata un’insufficienza cardiaca, chiamata cardiomiopatia, causata dagli anni di abuso cronico e massiccio di alcol e sostanze stupefacenti.

“Non provengo da un vero e proprio background alcolico – raccontava Slash qualche anno fa a Classic Rock – ma mio padre era un bevitore e le persone della mia famiglia bevevano, ed essere nato in Inghilterra ti fa essere una parte della cultura dei pub. So che, se pensassi di poter bere solo un drink […], lascerei quella porta aperta. So come funziona, perché l'ho già fatto prima, quindi mi astengo del tutto".

Slash non si risparmia dal parlare delle sue dipendenze, come parte del percorso di disintossicazione. In particolare, ne ha scritto nella sua autobiografia, uscita nel 2007, Slash, in cui scriveva: "Non stavo bene. Ed ero quasi pronto ad ammetterlo. Sapevo che la mia dissolutezza doveva finire. Avevo programmato di prendermi un po' di spazio da mia moglie e dalla band, dopo quattro mesi. Sapevo di aver bisogno di un po' di conforto e tranquillità. E l'ho ottenuto. Questa volta la riabilitazione si è rivelata un bene per me, perché mi sono arreso. […] La mattina del 3 luglio 2006 sono andato in riabilitazione. Ho fatto trenta giorni interi, completamente arreso... ho imparato più di me stesso di quanto avessi mai pensato fosse possibile. E, da allora, sono stato sobrio”.

Da quel momento, tutto cambiò, anche e soprattutto suonare e stare sul palco. Il primo concerto da sobrio fu per Slash con i Velvet Revolver, come raccontato dal chitarrista a BBC Radio 6: “C'è stato un momento in cui i Velvet hanno fatto un tour veloce in California. Così ho lasciato la riabilitazione e ho fatto questo tour, ed era la prima volta che salivo sul palco sobrio. È stato un viaggio ed è stato un po' incerto, ma lo si supera abbastanza velocemente. Perché a quel punto sei nel momento; non puoi semplicemente sederti lì e dire, 'Oh mio Dio, non posso’. Devi farlo. Quindi l'ho superato abbastanza rapidamente”.