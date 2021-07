Alice In Chains e Guns N' Roses, Jerry Cantrell anticipa la sua collaborazione con Duff McKagan. Guarda le foto

Collaborazione in arrivo per Jerry Cantrell degli Alice in Chains e Duff McKagan dei Guns N' Roses. Il chitarrista della band di Seattle ha postato sui suoi social una serie di foto scattate in uno studio di Los Angeles durante le riprese di un videoclip, realizzato dal fotografo Jim Louvau. «Ecco un paio di foto migliori di quelle che sono circolate in rete ieri. Forse è il momento di comprare un telefono migliore?» ha scritto Cantrell. Nelle immagini in bianco e nero, Cantrell è al centro del palco, iconico con la sua chitarra Gibson nera e la barba e i capelli bianchi lunghi.

Dietro a lui Duff McKagan imbraccia un basso bianco e nella band che lo accompagna ci sono anche Greg Pulciato, cantante dei The Dillinger Escape Plan e il batterista Gil Sharone.

Il videoclip probabilmente è quello del primo singolo che verrà estratto dal nuovo album solista di Jerry Cantrell, che lo ha annunciato con un post su Instagram a marzo. Sarebbe il suo primo lavoro fuori dagli Alice in Chains, la band che ha fondato nel 1987 con Sean Kinney e Layne Staley (sostituito nel 2006 da William DuVall) dai tempi di Degradation Trip, scritto poco dopo la scomparsa di Layne Staley nel 2002 e registrato con Robert Trujillo al basso e il batterista dei Faith No More Mike Bordin.

Da allora Jerry Cantrell ha lavorato anche nel cinema, scrivendo le colonne sonore di film come Spider Man, John Wick 2, Last Action Hero e The Punisher. In un’intervista fatta per la Gibson nel 2020 Jerry Cantrell ha detto: «Ho suonato con gli Alice in Chains per 33 anni, è stato sempre il mio primo amore e il mio primo impegno ma cerco di trovare il modo di fare anche progetti solisti». Nel 2019 gli Alice in Chains hanno concluso il tour del loro sesto album Rainier Fog: «Ci siamo presi una pausa di un anno come facciamo sempre dopo un tour, e io ho cominciato a scrivere un nuovo album. Quando sono con gli Alice in Chains, sono al cento per cento con gli Alice in Chains, quando scrivo da solo cerco di non ascoltare nessun altro tipo di musica finché non ho finito, perché non voglio che nel mio lavoro solista si insinui qualche influenza». Il nuovo album solista di Jerry Cantrell, che non ha ancora un titolo, dovrebbe uscire ad ottobre: «Se vi piace quello che ho fatto con gli Alice in Chains, o anche quello che ho fatto da solo, vi piacerà anche questo».