Arnold Schwarzenegger e gli scherzi di Danny DeVito: "Mi riempì il sigaro di marijuana. Tornai sul set sballato"

Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito sono una delle coppie più improbabili e divertenti della commedia americana. Il loro primo film insieme, Twins del 1988 diretto da Ivan Reitman (il regista di Ghostbusters) ha letteralmente svoltato la carriera di Schwarzenegger.

Dopo una sequenza impressionante di film di azione e fantascienza che tra il 1982 e il 1987 sono diventati dei classici e lo hanno reso un’icona, Conan il Barbaro, Terminator, Commando e Predator, l’ex body builder austriaco si reinventa completamente al fianco di uno dei personaggi più travolgenti della comicità americana, Danny DeVito e conquista il pubblico nel ruolo surreale di Julius Benedict, il gemello gigantesco del piccolo Vincent. Il successo di Twins (in Italia esce con il titolo di Gemelli) che guadagna undici milioni di dollari al box office nel primo weekend apre la strada ad un altro ruolo comico di Schwarzenegger, Un Poliziotto alle Elementari di Reitman e poi ad una nuova collaborazione con Danny DeVito, Junior del 1994.

Arnold Schwarzenegger e Danny de Vito diventano amici, passano molto tempo insieme e si fanno anche parecchi scherzi. È quello che ha raccontato Schwarzenegger al conduttore televisivo Jimmy Kimmel nell’ultima puntata del suo show Jimmy Kimmel Live!: «Danny è un professionista degli scherzi, ma anche io non sono da meno» ha raccontato «Una volta durante le riprese di Junior mi ha invitato nel suo camper e ha cucinato per me un fantastico pranzo italiano. Poi ha fatto il caffè e mi ha offerto un sigaro, io l’ho fumato e quando sono tornato sul set non mi ricordavo più nessuna battuta. Ero completamente sballato, Danny aveva messo la marijuana nel sigaro». Jimmy Kimmel ha chiesto a Schwarzenegger se ha mai provato a vendicarsi dello scherzo: «Ci ho provato» ha risposto lui, «Ma ogni volta che ho messo della marijuana nel suo sigaro se ne è accorto subito. Ha un naso incredibile».

Nel marzo 2021, la Universal Pictures ha annunciato il lancio di un sequel di Twins intitolato Triplets con Eddie Murphy nel ruolo del terzo gemello di Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger, poi sostituito dal comico Tracy Morgan. La scomparsa del regista Ivan Reitman il 12 febbraio 2022 (poco prima dell’inizio delle riprese a Boston) ha però cambiato tutto. Forse il progetto Triplets potrebbe essere ripreso e portato a compimento da suo figlio Jason Reitman. Arnold Schwarzenegger ha reso omaggio al registra che gli ha regalato una seconda carriera nella commedia definendolo «Un meraviglioso amico, e un grande essere umano».