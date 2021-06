Perché i The Killers si chiamano così? L'origine del nome della band e l'amore per i Joy Division

Per scoprire perché un gruppo si chiami in un certo modo, bisogna il più delle volte indagare nel passato dei membri, soprattutto nei loro primi gusti musicali. Così è anche per i The Killers di Brandon Flowers, ormai entrati a far parte dell’Olimpo dei grandi del rock. Ma questo nome, così diretto, da dove arriva?

Il giovane Brandon Flowers, a Las Vegas, era un vero fan della musica inglese. In particolare, dell’indie e del brit-pop. Per lui, assistere alla performance degli Oasis all’Hard Rock Café della sua città, nel 2001, fu una rivelazione. Da lì arrivò il desiderio di prendere in mano una chitarra e provare a creare la sua musica.

Non solo: un’altra band di cui il cantante era – ed è – super fan, sono i New Order. Ed ecco la spiegazione del nome The Killers. Nel video che accompagna il brano dei già Joy Division Crystal, sempre del 2001, un gruppo di teenager ruba la scena a Bernard Sumner e soci, cantando e suonando al posto loro. Questa band immaginaria si chiama proprio The Killers ed il nome è stampato in chiare lettere sulla batteria. Flowers stava proprio pensando a come chiamare la sua band e quella scritta catturò la sua attenzione. Qualche anno dopo, nel 2004, i The Killers presero ancora una volta ispirazione dal video di Crystal per realizzare quello di Somebody Told Me.

Da lì, la connessione tra Brandon Flowers e Bernard Sumner sembra essere più che consolidata. Dal primo assurdo incontro nei bagni della manifestazione NME Awards, dove il fondatore dei New Order si avvicinò a quello dei Killers, canticchiandogli nell’orecchio proprio Somebody Told Me, “Era così surreale, sai? – ha raccontato Flowers a RadioX qualche tempo fa – Mi chiedi se è stata una buona interpretazione? Era molto buona, sì! Diciamo che sa cantare! È stato incredibile!”, fino alle numerose collaborazioni on stage. Flowers, per esempio, si è unito ai New Order sul palco per interpretare Crystal, mentre Sumner si è unito ai Killers per la cover di Shadowplay dei Joy Division, in cui Bernard suonava la chitarra.