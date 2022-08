Quentin Tarantino elogia Top Gun Maverick: "Ca**o se ho adorato quel film! È fantastico"

Quentin Tarantino è sicuramente uno dei registi più apprezzati del cinema moderno. Il suo amore per la settima arte è totale e spesso, durante le interviste, non rinuncia ad esaltare o criticare il lavoro di colleghi e amici.

Durante una delle ultime interviste rilasciate a Variety il regista più rock'n'roll di sempre ha espresso tutto il suo apprezzamento per Top Gun: Maverick, l'acclamato film campione di incassi del regista Joseph Kosinski che ha permesso a Tom Cruise di riprendere il ruolo di Pete "Maverick" Mitchell che 36 anni fa lo lanciò nell'olimpo di Hollywood.

"Ho fot****mente adorato Top Gun: Maverick. Penso che sia fantastico", ha dichiarato Quentin Tarantino, "L'ho visto al cinema. Questo film e "West Side Story" di Spielberg hanno entrambi creato un vero spettacolo cinematografico, quel tipo di meraviglia che avevo quasi pensato che non avrei mai più visto al cinema. È stato fantastico".

Durante l'intervista Tarantino ha parlato anche dell'eredità artistica del grande Tony Scott e di come "Maverick" sia riuscito a rendere omaggio al regista del primo film del 1986 in maniera esemplare: "È un aspetto adorabile del film perché amo tanto il cinema di Tony Scott e amo così tanto Tony che questa pellicola è la cosa più vicina a un nuovo film di Tony Scott. Joseph Kosinski ha fatto un ottimo lavoro. Il rispetto e l'amore di Tony erano in ogni scena. Era in ogni decisione presa. Era consapevolmente proprio lì, ma in un modo davvero fantastico e rispettoso. Penso che fosse all'interno di ogni decisione presa da Tom Cruise sul film".

L'unica critica fatta dal grande regista di Pulp Fiction a Top Gun: Maverick è rivolta alla scena che vede protagonista la reunion tra Tom Cruise e Val Kilmer, definita da Tarantino come "troppo economica": “Ma funziona assolutamente. È un po' come Charlie Chaplin che muore sul palco per l'ultima scena di "Limelight"... ma funziona, ca**o. La stai aspettando e quella ca**o di scena ti rende soddisfatto".