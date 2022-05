I Metallica pubblicano il video del concerto a Buenos Aires. Guarda Creeping Death

In attesa di vederli sul palco del Firenze Rocks il prossimo 19 giugno, i Metallica hanno iniziato il loro tour mondiale in Sud America. La band di James Hetfield e Lars Ulrich, come spesso negli ultimi anni, hanno pubblicato il live ufficiale del loro ultimo concerto tenuto al Campo Argentino de Polo a Buenos Aires in Argentina.

Il tour sudamericano dei Metallica era stato anticipato da un divertente video pubblicato in rete in cui mostrava le prove della band in occasione della data di Santiago udite a chilometri di distanza da un fan.

Il ragazzo, sentendo il frastuono provenire dal Club Hipico de Santiago, è uscito sul suo balcone e ha ripreso un video che brevemente ha fatto il giro del mondo. Nei pochi secondi della clip è possibile sentire chiaramente i Metallica mentre provano "One".

La scaletta del concerto al Campo Argentino de Polo a Buenos Aires:

01. Whiplash

02. Ride The Lightning

03. Fuel

04. Seek & Destroy

05. Holier Than Thou

06. One

07. Sad But True

08. Moth Into Flame

09. The Unforgiven

10. For Whom The Bell Tolls

11. Creeping Death

12. No Leaf Clover

13. Master Of Puppets

14. Spit Out The Bone

15. Nothing Else Matters

16. Enter Sandman