Rammstein, pubblicato il nuovo singolo "Zick Zack". Ascoltalo qui e guarda il video

Dopo settimane di indizi e suggerimenti i Rammstein hanno pubblicato Zick Zack, il nuovo singolo estratto dall'album Zeit in uscita il prossimo 29 aprile 2022.

All'inizio di aprile si era sparsa la voce secondo cui la band berlinese avrebbe investito in una "clinica di bellezza" chiamata "ZICK ZACK". I fan di tutto il mondo hanno chiamato la hotline istituita appositamente dalla band per prendere un appuntamento, per saperne di più sulla clinica o anche per parlare con una squadra di esperti.

Il testo di "ZICK ZACK" e il video parlano di quella che oggi è spesso una tendenza compulsiva dell'individuo verso l'auto-ottimizzazione, a volte attraverso un'alterazione radicale del proprio aspetto fisico con l'uso del bisturi.

A supporto del lancio, lo scorso weekend è stato aperto anche un chiosco pop-up dei RAMMSTEIN in Alexanderplatz a Berlino.

Per l'uscita fisica del loro nuovo singolo, i RAMMSTEIN pubblicheranno lo "Zick Zack Magazine" in stile teenager. La rivista di 32 pagine contiene storie, foto e interviste sul tema "Prettier, Bigger, Harder", così come una rubrica di lettere dei lettori chiamata "The Dr Flake Botox Box", un poster XXL, sei poster e 30 adesivi esclusivi dei RAMMSTEIN. E, naturalmente, il CD singolo di due tracce è incluso nella rivista. "ZICK ZACK" sarà pubblicato anche in vinile nero 7". Boys Noize si è occupato del remix della canzone.