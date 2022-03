Linkin Park, guarda il video con le prime prove di A Place For My Head del 1999

Il disco Hybrid Theory, pubblicato dai Linkin Park il 24 ottobre 2000, rappresenta forse una delle ultime grandi rivoluzioni nella storia del rock segnando per sempre un prima e un dopo. Quell'album contiene alcuni dei brani più innovativi e riconoscibili dell'intero movimento crossover e della stessa band, capitanata in maniera del tutto innovativa per l'epoca da due diversissimi frontman, Mike Shinoda e Chester Bennington.

Quest'ultimo, quando ancora la band si chiamava Xero, venne scelto da Shinoda per il suo incredibile talento e per l'innato senso melodico della sua voce. Mike Shinoda ha ricordato come la band fosse stupita del talento del cantante. "Eravamo così protettivi nei confronti dell'identità della band e di ciò che stavamo cercando di fare e volevamo davvero farlo bene. Così quando Chester è arrivato, ricordo che non riuscivamo a smettere di parlare del suo talento e della sua voce. Quando stavamo registrando doveva ancora scoprire chi voleva essere, anche come cantante, e come adattarsi meglio a questa band. Ci fu una lenta progressione verso l'identità che si era scelto, a piccoli passi”.

Lo stesso Chester Bennington, in una delle prime interviste rilasciate con la band, disse: "cerco di fare questo mestiere da quando avevo 13 anni... Finalmente sono stato abbastanza fortunato da incontrare i ragazzi giusti e scrivere la musica giusta".

In quei primi mesi di vita della band i Linkin Park muovevano i primi passi all'interno di una delle sale prova più economiche di Los Angeles, come raccontato in un'intervista da Mike Shinoda in occasione del ventesimo anniversario dall'uscita di Hybrid Theory: “In quel periodo provavamo in una piccola sala prove a Hollywood – ha raccontato – e quando dico Hollywood, intendo la parte più brutta di Hollywood. In quegli anni a Hollywood e a Vine Street c’erano le prostitute e gli spacciatori. A un angolo c’era un negozio di tacos, accanto c'erano poi un parrucchiere, un alimentari gestito da una coppia di coreani, e una sede di adepti di Scientology. Esisteva un posto chiamato ‘centro di lettura’, nel quale insegnavano come leggere. Ma tutti i libri presenti erano di Scientology e questo era piuttosto sinistro. Questa zona, però, è stata l’unica in cui abbiamo trovato una sala prove che potevamo permetterci”.