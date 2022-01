Foo Fighters, pubblicato un nuovo inedito: sarà la colonna sonora della serie Fraggle Rock (la band coi Muppet). Ascoltalo QUI

I Foo Fighters hanno partecipato al ritorno di una delle serie per bambini più rock nella storia della televisione americana, Fraggle Rock. È l’esperimento musicale fatto da Jim Henson nel 1983 con i celebri pupazzi del Muppet Show, trasmesso in 95 paesi fino al 1987.

Ottantasei episodi di creatività surreale in puro stile Muppet che hanno affascinato il pubblico con le avventure dei pupazzi di Jim Henson (divisi in quattro gruppi di creature: Fraggles, Doozers, Gorgs e le Silly Creatures che sono in realtà gi umani). Nel 2020 sono tornati su Apple TV + con i cortometraggi Fraggle Rock: Rock On!.

Il successo della miniserie ha dato vita ad un reboot andato in onda a partire dal 21 gennaio, Fraggle Rock: Back to the Rock. I Foo Fighters saranno ospiti di una puntata e hanno contribuito con un nuovo singolo alla colonna sonora, un brano di hard rock intitolato Fraggle Rock Rock (molto simile a Tie Your Mother Down dei Queen).

I Foo Fighters si aggiungono così alla lunga lista dei musicisti che hanno dialogato, cantato e suonato con i pupazzi del Muppet Show, da Elton John a Debbie Harry, da Johnny Cash ad Alice Cooper, da Diana Ross a Joan Baez a Paul Simon senza dimenticare momenti storici come la partecipazione di Dizzie Gillespie o la “drum battle” tra il grande batterista jazz Buddy Rich e The Animal.

Ascolta qui Fraggle Rock Rock dei Foo Fighters: