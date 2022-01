Pink Floyd, pubblicato il video del loro debutto in America completamente restaurato in altissima definizione. Guardalo qui

Era il novembre del 1967 e i Pink Floyd andarono per la per la prima volta in tour negli Stati Uniti per promuovere il loro album di debutto The Piper at the Gates of Dawn. Durante i primi giorni successivi al loro arrivo la ban, capitanata da Syd Barrett, venne invitata a suonare nel programma American Bandstand della ABC Television, condotto da Dick Clark. Un appassionato di cinema svedese, chiamato sul web come Artist On The Border, ha scrupolosamente ricolorato e restaurato fotogramma per fotogramma il filmato di quella performance, mostrando il gruppo come mai apparso prima d'ora: "Ho iniziato a lavorarci nel febbraio 2021. Ho finito il 30 dicembre".

Durante quel tour americano i Pink Floyd alloggiarono nella casa di Alice Cooper. Nella puntata del podcast Diary of a Vampire, il Re dello Shock Rock ha raccontato una storia incredibile avvenuta al Cheetah Club di Venice Beach a Los Angeles, in cui il pubblico se ne andò dopo dieci minuti: il 5 novembre 1967 i Pink Floyd fanno un concerto nel club e Alice Cooper, che vive con la sua band in una casa poco lontano a Venice Beach li invita a stare da loro. Alice Cooper ha ricordato il suo incontro con Syd Barrett, che comincia a mostrare i segni dello squilibrio mentale che lo porteranno a lasciare i Pink Floyd nel 1968. «Una mattina mi sono alzato presto, sono andato in cucina e ho visto Syd seduto al tavolo che guardava una scatola di cornflakes e rideva come se stesse vedendo lo spettacolo più comico del mondo» ha raccontato, «Noi non eravamo certo dei bravi ragazzi, ma non ho mai visto nessuno così fuori di testa a quell’ora del mattino. A quanto pare, i cornfalkes saltavano e ballavano davanti a lui, come un cartone animato».