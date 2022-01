Pam & Tommy, il nuovo trailer (in italiano) della serie sulla storia tra Tommy Lee e Pamela Anderson. Guardalo qui

È stato pubblicato il nuovo trailer ufficiale e in italiano di Pam & Tommy, la serie TV che racconta lo scandalo del sex tape pubblicato in rete con protagonisti l'attrice di Baywatch Pamela Anderson e il batterista dei Mötley Crüe Tommy Lee.

Il trailer mostra gli attori Sebastian Stan e Lily James nei panni dei due protagonisti, mostrando alcuni fondamentali momenti della loro vita personale e professionale degli anni '90 e il loro matrimonio, oltre alle sequenze fondamentali del furto della cassaforte nella loro villa. Il trailer mostra anche l'attore Seth Rogen nei panni di Rand Gauthier, l'uomo che rubò e distribuì il filmato a luci rosse con protagonista la coppia.

“Non è un grosso problema per me? Sono su quel nastro, proprio come te!", dice Tommy Lee interpretato da Sebastain Stan, parlando con la moglie dell'urgenza di recuperare a tutti i costi quel nastro. La serie TV debutterà sulla piattaforma Star di Disney+ dal prossimo 2 febbraio, e ovviamente è rivolta ad un pubblico maggiorenne.

Il 'sex tape' di Tommy Lee e Pamela Anderson è una delle vicende più famose del mondo dello spettacolo degli anni Novanta. Il batterista dei Motely Crue, la band più esagerata della scena hard rock di Los Angeles e l’attrice di Baywatch si sono sposati il 19 febbraio 1995, quattro giorni dopo essersi conosciuti.

Il video intimo girato dalla coppia durante la luna di miele viene rubato da Seth Gauthier, un elettricista chiamato a fare dei lavori nella loro villa di Hollywood (si dice come vendetta per un mancato pagamento) e venduto ad una delle prime società di distribuzione di video in rete, la Internet Entertainment Group di Seth Warshavsky. Il video di Tommy e Pamela diventa uno dei primi fenomeni virali in assoluto nella storia di Internet e finisce sugli schermi dei computer di tutto il mondo. Pamela e Tommy fanno causa a Warshavsky per poi raggiungere con lui un accordo con il video che continua ad essere distribuito solo agli iscritti al sito, che triplica il suo traffico.

Questa incredibile storia di trasgressione, follia del culto della celebrità anni ’90, pirateria online e limiti della privacy, che oggi suscita molte questioni è stata raccontata nella serie Pam & Tommy.

Attorno alla produzione della serie sono arrivate dal mondo dello spettacolo moltissime polemiche: Courtney Love si è scagliata pubblicamente contro la spettacolarizzazione di un evento traumatico per Pamela Anderson, che non ha voluto commentare. Tommy Lee, intervistato dalla rivista Entertainment Tonight ha detto invece: «Conosco Sebastian Stan e mi sta bene che interpreti me. È una storia che parla della difesa della privacy, e di come al tempo la situazione fosse assolutamente folle. Oggi ci sono delle leggi diverse» ha detto Tommy Lee, «Credo che la gente debba conoscerla. Non vedo l’ora di vederla».