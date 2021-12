Bryan Adams pubblica il nuovo singolo Kick Ass con John Cleese dei Monty Python: "Non c'è abbastanza rock nel mondo... punto!"

Bryan Adams ha pubblicato un nuovo brano, tratto dall’album in uscita la prossima primavera, So Happy It Hurts. La traccia, Kick Ass, vede al suo interno anche un'inquietante introduzione parlata, registrata da John Cleese, celebre attore comico e star dei Monty Python.

“Kick Ass inizia con un sermone introduttivo di John Cleese che riassume la canzone – ha dichiarato Adams – Non c'è abbastanza rock and roll nel mondo... punto! Più chitarre, più batteria, battiamo le mani... facciamo del rock!”

La canzone è stata scritta da Adams, insieme a Robert John "Mutt" Lange, già collaboratore dell’artista per Waking Up The Neighbors del 1991 e 18 Til I Die, del 1996. Si tratta della terza anticipazione dall’album So Happy It Hurts, dopo la title track e On The Road, rilasciata a novembre. Il nuovo lavoro in studio del cantautore canadese, il quindicesimo in carriera, uscirà a marzo 2022.

Nel frattempo, Bryan Adams, che è anche un rinomato fotografo, ha realizzato gli scatti per il rinomato Calendario Pirelli, per l’edizione 2022. Prima di lui, altri celebri artisti della macchina fotografica hanno contribuito alla creazione di questo calendario, tra questi Terrence Donovan, Helmut Newton, Herb Ritts, Terry Richardson, Karl Lagerfeld, Bruce Weber, Mario Testino e Annie Leibovitz.