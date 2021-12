The Police, pubblicato il video di Don't Stand So Close To Me in versione natalizia. Guardalo qui

I Police hanno pubblicato un versione completamente rimasterizzata del video di Don't Stand So Close To Me, il classico del 1980 contenuto nell'album Zenyatta Mondatta. Il nuovo video è stato pubblicato in una speciale "Christmas Edition", con immagini e sequenze della band ripresa in un impianto da sci.

Alla sua uscita nell'ottobre 1980, Zenyatta Mondatta andò direttamente alla posizione numero 1 in classifica nel Regno Unito. Negli Stati Uniti i singoli Don't Stand So Close To Me e De Do Do Do, De Da Da Da raggiunsero entrambi la Top 10 di Billboard. Don't Stand So Close To Me vinse anche un Grammy Award nel 1982