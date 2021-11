ZZ Top, Billy Gibbons pubblica Jingle Bell Blues, la sua idea per una canzone di natale

Il chitarrista degli ZZ Top Billy Gibbons, ha pubblicato una canzone di Natale, una cover di Jingle Bells del 1857 di James Lord Pierpont. Gibbons ha trasformato il brano in qualcosa di decisamente più consono al suo stile: Jingle Bell Blues, un blues duro e crudo, adattando il testo in pieno stile ZZ Top, con tanto di i testi per includere riferimenti a "campane sulla hot rod" e una "slitta decapottabile".

Jingle Bells di Billy Gibbons sarà disponibile come singolo 7" in vinile rosso. Attenzione però, il disco presenta un grosso foro al centro adatto per i juke box.

"Abbiamo inserito alcuni riferimenti alla hot rod perché la nostra slitta preferita ha il motore", ha dichiarato il rocker texano descrivendo il brano, "Quando ci avviciniamo a Natale sembra sempre che ci siano sempre le stesse cinque o dieci canzoni nell'angolo in basso a destra di un tipico juke box. La nostra speranza è che 'Jingle Bell Blues' sia uno di quei dischi".

Il chitarrista ha poi elenzato tutte le persone che prima di lui hanno registrato una cover di jingle bells: “Bing Crosby, David Bowie, Elvis, Brenda Lee, Jose Feliciano, Otis Redding, Mariah Carey, Nat King Cole, Gene Autry e senza dimenticarci di Adam Sandler, hanno bisogno di compagnia e saremmo entusiasti di fornirgliela nello spirito di la stagione".