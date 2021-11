Jack Black reinterpreta David Bowie con degli studenti per festeggiare i 50 anni della "vera School Of Rock". Guarda il video

La vera "School of Rock" esiste davvero e Jack Black ha voluto fare una bellissima sorpresa ad una scuola di musica di San Francisco. Molto prima che il leader dei Tenacious D arrivasse nei cinema con il leggendario film del 2003, la Blue Bear School of Music di San Francisco già insegnava ai giovani studenti della città i primi passi nel rock, nel pop e nel blues. Quest'anno la scuola di musica festeggia il suo cinquantesimo anniversario e per l'occasione il grande rocker e attore americano ha voluto reinterpretare con gli studenti una cover di David Bowie, scegliendo nella discografia del grande Duca Bianco "Suffragette City".

Fondata nel 1971, la Blue Bear School of Music ha insegnato la musica a oltre 40.000 studenti durante i 50 anni di attività. La scuola offre lezioni sia a pagamento che gratuite per gli aspiranti musicisti di tutte le età.

"Un mio caro amico (Paul Cummins) mi ha parlato della Blue Bear e dell'incredibile lavoro che stanno facendo", ha detto Black, "Ho voluto cogliere al volo l'occasione per celebrare il 50° anniversario improvvisando una canzone di Bowie con la loro all-star band. È stato divertentissimo, che onore. Insegnano ai ragazzi a fare rock dal 1971! Amo la Blue Bear…l'originale School Of Rock!!"