Mark Hoppus è salito sul palco per esibirsi dal vivo per la prima volta da quando ha annunciato di aver sconfitto il cancro.

Il chitarrista e voce dei Blink-182 (vestito da Batman) si è unito al compagno di band Travis Barker ed a Kevin "Thrasher" Gruft per la trasmissione tv "House of Horrors". Il trio ha suonato "What's My Age Again?", "The Rock Show" e "Family Reunion".