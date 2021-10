Ogni album dei Pink Floyd spiegato con una scena dei Simpson: tutti i riferimenti alla band nella serie TV. Guarda il video

Lo YouTuber revbleech ha pubblicato un divertente video in cui cerca di "spiegare" il significato di ogni album dei Pink Floyd con una scena dei Simpson. Da The Piper At The Gates Of Dawn del 1967 a The Endless River del 2014, revbleech ha associato una scena della serie TV a ogni album dei Pink Floyd, cercando di catturare le sensazioni che ogni album provoca attraverso le reazioni degli abitanti di Springfield.

Dalla pura follia contenuta in The Dark Side Of The Moon alla struggente solitudine di Wish You Were Here fino alla clip che fa riferimento all'album Animals del 1977, che presenta un maiale volante tra le ciminiere della centrale nucleare del Signor Burns, il cui avido desiderio di ricchezza riflette perfettamente le critiche al capitalismo presenti nei testi dell'album scritto da Roger Waters.

Guarda il video nel player in cima a questa pagina