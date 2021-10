Il Capitano Kirk è andato davvero nello spazio! I video del lancio e dell'atterraggio della Blue Origin con William Shatner

Il Capitano Kirk è andato davvero nello spazio.

Il leggendario William Shatner, 90 anni, è ufficialmente l'uomo più anziano ad essere mai andato in orbita. Il grande attore e musicista, famoso per aver dato volto e voce al capitano dalla USS Enterprise nella serie Star Trek, è stato protagonista del secondo lancio della Blue Origin organizzato dall'imprenditore e magnate Jeff Bezos.

L'attore canadese, dopo l'atterraggio nel deserto del Texas, è scoppiato in lacrime descrivendo al fondatore della compagnia spaziale privata la profondità dei suoi quasi 11 minuti in orbita: "Spero di non riprendermi mai da tutto questo. Sono così pieno di emozione per quello che è appena successo. È straordinario, straordinario. È molto più grande di me e della vita. Non ha nulla a che fare con gli omini verdi e il globo blu. Ha a che fare con l'enormità, la rapidità e la subitaneità della vita e della morte. Vedi il blu accanto a te e un secondo dopo sei circondato dall'oscurità più profonda... Tutti nel mondo hanno bisogno di farlo. Tutti nel mondo hanno bisogno di vederlo”.

Non è la prima volta che il grande William Shatner si presta ad "avventure" spaziali. Nel 2011 il "vero" Capitano Kirk (e rocker con più di 10 album all'attivo) registrò un messaggio per l'equipaggio della STS-133 a bordo della navetta spaziale Discovery. Quell'annuncio venne trasmesso in orbita a sorpresa, come sveglia per l'intero team, accompagnato dal tema principale della saga di fantascienza: "Questi sono state le tappe della navetta spaziale Discovery. La sua missione di 30 anni: cercare nuova scienza. Per costruire nuovi avamposti. Per riunire le nazioni sull'ultima frontiera. Per andare audacemente e fare ciò che nessuna navicella spaziale ha mai fatto prima”.