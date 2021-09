Il Capitano Kirk andrà davvero nello spazio: William Shatner in orbita sulla Blue Origin di Jeff Bezos

Il grande William Shatner andrà davvero nello spazio. Secondo quanto riportato dai media statunitensi l'attore, 90 anni, farà parte della seconda missione Blue Origin ideata da Jeff Bezos. L'attore, famoso per aver portato sullo schermo il Capitano Kirk della U.S.S. Enterprise di Star Trek, sarà il più anziano essere umano ad essere mai andato in orbita.

Secondo fonti anonime del magazine TMZ, l'attore novantenne sarà a bordo della capsula New Shepard per un volo civile della durata di circa 15 minuti che partirà durante il mese di ottobre. Secondo quanto riferito il lancio sarà filmato per la realizzazione di un documentario.

Non è la prima volta che il grande William Shatner si presta ad "avventure" spaziali. Nel 2011 il "vero" Capitano Kirk (e rocker con più di 10 album all'attivo) registrò un messaggio per l'equipaggio della STS-133 a bordo della navetta spaziale Discovery. Quell'annuncio venne trasmesso in orbita a sorpresa, come sveglia per l'intero team, accompagnato dal tema principale della saga di fantascienza: "Questi sono state le tappe della navetta spaziale Discovery. La sua missione di 30 anni: cercare nuova scienza. Per costruire nuovi avamposti. Per riunire le nazioni sull'ultima frontiera. Per andare audacemente e fare ciò che nessuna navicella spaziale ha mai fatto prima”.