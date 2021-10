AC/DC: Angus Young spiega come suonare "High Voltage" e "It's A Long Way..." con la chitarra acustica. Guarda il video

Gli AC/DC sono sicuramente un punto di riferimento per ogni chitarrista che si rispetti. La semplicità, unita alla potenza, dei loro riff è riuscita negli anni a costituire quasi un genere musicale a parte, un marchio di fabbrica riconoscibile fin dalla prima nota.

Il leggendario Angus Young, chitarrista e fondatore della band australiana, durante una storica intervista di qualche ano fa ha spiegato come suonare due delle più grandi e immortali canzoni della band con una chitarra acustica.

"Malcolm e George hanno detto: 'Sai, sarebbe bello se avessimo una canzone composta con gli accordi con gli accordi La, Do, Re, Do (A C D C utilizzando le note in inglese)", ha raccontato Angus Young descrivendo il processo di scrittura di High Voltage, a title track e la canzone di chiusura del primo album degli AC/DC pubblicato a livello internazionale.

Potrebbe sembrare strano, ma questa semplicità è parte del motivo per cui gli AC/DC continuano rimanere così immediatamente riconoscibili per le orecchie di milioni di fan in tutto il mondo. Qualsiasi aspirante chitarrista con una conoscenza elementare degli accordi può suonare la musica degli AC/DC, e la band non ha mai cercato di elevare il proprio suono oltre questo stile.