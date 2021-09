Radiohead: il figlio di Thom Yorke, Noah, pubblica per la prima volta un brano a suo nome. Chi vi ricorda?

Noah Yorke, il primogenito del frontman dei Radiohead Thom Yorke, ha pubblicato una nuova canzone, intitolata Trying Too Hard (Lullaby). Non si tratta della prima uscita musicale per il figlio d’arte di casa Yorke, anche se, prima d’ora, la sua produzione era stata diffusa con lo pseudonimo di Alec Owen. Nel 2020, con questo soprannome, Noah pubblicò addirittura un intero album, L.E.T.H.A.L..

Trying Too Hard (Lullaby) ha degli arrangiamenti che sono stati definiti “ghostly”, spettrali, e parecchi rimandi, nei suoni e nelle atmosfere, all’album In Rainbows, pubblicato dai Radiohead nel 2007.

Il primo ad essere rimasto positivamente impressionato dal pezzo è stato niente di meno che Jonny Greenwood, chitarrista della band di Yorke senior, che ha condiviso il link per ascoltare il brano sul suo profilo Twitter, scrivendo: “Caspita, che canzone meravigliosa – oggi l’ho ascoltata per la prima volta e ne sono rimasto molto impressionato. Ottimo lavoro, Noah”. A concludere il post, un hashtag che dimostra non solo la stima artistica, ma anche l’affetto che lega Greenwood al giovane musicista, con una punta di ironia: #prouddisreputablegodfathertweets, ovvero “Tweet sconveniente di un padrino orgoglioso”.

https://t.co/cyy8PueyM7 Cor, what a glorious piece of music - today was the first time I heard it, and I’m so impressed. Nice work, Noah. #prouddisreputablegodfathertweets — Jonny Greenwood (@JnnyG) September 24, 2021

In casa Radiohead, invece, le ultime news sono tutte incentrate sulla prossima pubblicazione di KID A MNESIA, il prossimo 5 novembre: un triplo album che celebrerà i vent’anni dall’uscita di Kid A (pubblicato nell’ottobre 2000) e di Amnesiac (maggio 2001). Oltre ai due dischi in versione integrale, la nuova uscita comprenderà anche Kid Amnesiae, con materiale rinvenuto dalle sessioni di registrazione dei due album capolavoro.