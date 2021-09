I Guns N' Roses hanno suonato il nuovo singolo "Hard Skool" per la prima volta dal vivo. Guarda il video

I Guns N' Roses hanno suonato in concerto il nuovo singolo Hard Skool, l'inedito pubblicato a sorpresa lo scorso venerdì 24 settembre e trasmesso in anteprima italiana esclusiva da Virgin Radio il giorno precedente.

La band di Axl Rose, Slash e Duff McKagan ha proposto il nuovo brano al pubblico presente alla Royal Farms Arena di Baltimora.

HARD SKOOL è la nuova registrazione dei Guns N’ Roses di un brano risalente alle sessioni in studio di Chinese Democracy. La canzone, inizialmente chiamata Jackie Chan, è stata poi ripresa in mano dalla band con l'intervento di Slash e Duff McKagan, ma non era mai stata pubblicata prima d’ora.

Uno spoiler del brano è stato rivelato proprio da Slash qualche giorno fa sul suo profilo Tik Tok, dove ha caricato un video che lo ritrae mentre suona un estratto della canzone durante le prove del concerto al Wrigley Field Stadium a Chicago.

