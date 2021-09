In occasione della cerimonia di premiazione ai VMA's 2021, i Foo Fighters si sono esibiti sul palco con un medley in cui hanno suonato Learn To Fly, Shame Shame ed Everlong.

Durante l'esibizione la band si è presentata sul palco con una batteria speciale. L'immagine sulla gran cassa di Taylor Hawkins era infatti dedicata al grande Charlie Watts dei The Rolling Stones, scomparso lo scorso 24 agosto all'età di 80 anni.