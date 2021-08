Korn, Jonathan Davis costretto a cantare parte del concerto da seduto a causa dei postumi del Covid. Guarda il video

Il frontman dei Korn Jonathan Davis è stato costretto ad esibirsi in parte seduto durante alcune date del tour a causa dei postumi del Covid-19. La voce della band metal ha cantato per la maggior parte dello show seduto su un trono al centro del palco.

Il chitarrista Brian "Head" Welch ha voluto aggiornare i fan della band riguardo alle condizioni di Davis con un video pubblicato sulle principali piattaforme social:

"Jonathan Davis sta ancora lottando contro i postumi del COVID", ha spiegato il chitarrista, "È fisicamente debole e sta combattendo una battaglia mentale. Ha bisogno di qualsiasi tipo di amore, luce ed energia che potete riversare verso di lui - preghiere, tutto quanto. Abbiamo altri concerti in arrivo, quindi controllate le date. A qualunque concerto voi veniate dategli amore ed energia. Ha bisogno di voi più che mai".

Sul palco la scorsa settimana in Illinois, Davis ha spiegato la sua situazione fisica al pubblico: "Mi sento molto debole, ma cazzo mi rifiuto di cancellare le date. Sono venuto fin qui per fare questa merda per voi".

