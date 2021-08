Machine Gun Kelly ha pubblicato il nuovo singolo Papercuts (insieme a Travis Barker dei Blink-182). Ascoltalo qui e guarda il video

Dopo aver annunciato a sorpresa il titolo del nuovo album "Born With Horns", prodotto dal grande Travis Barker dei Blink-182, Machine Gun Kelly ha pubblicato il nuovo singolo dal titolo Papercuts.

Diretto dal regista Cole Bennet, il videoclip del singolo mostra un inedito look per Machine Gun Kelly.

i shaved my head for this @_ColeBennett_

“papercuts”

tomorrow 9pm pic.twitter.com/YZCKG791B8 — blonde don (@machinegunkelly) August 11, 2021

Il nuovo album si chiamerà Born With Horns e il titolo è stato rivelato da Machine Gun Kelly e Travis Barker attraverso un video su instagram in cui mostrano un nuovo tatuaggio per entrambi sull'avambraccio: "Born With Horns. L'album. Siamo tornati per il secondo round".

I due non hanno rivelato alcun dettaglio specifico riguardo al nuovo disco, che non ha ancora una data d'uscita.